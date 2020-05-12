PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 12 травня (КАРТА)

Погода в Україні 12 травня буде хмарною, а місцями пройдуть сильні грози.

У західних областях прогнозують до +17° вдень, вночі від +12° до 7°, очікуються грози та сильні опади.

У північних регіонах повітря прогріється до +21° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до +11°. Дощитиме у всіх областях.

Читайте: 40 градусів і вище: метеорологи дали прогноз на літо 2020 в Україні

У центральних областях температура вдень становитиме +19° до +21° вдень. Вночі очікується до +13°. Дощі і грози пройдуть у всіх областях.

У східних та південних регіонах синоптики прогнозують від +20° до +24° вдень, місцями пройдуть дощі, але в Луганську та Криму буде сончно.

У Києві повітря прогріється до +21° вдень, вночі очікується до +13°. Синоптики прогнозують опади.

Прогноз погоди на 12 травня

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода у травні 2020.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка