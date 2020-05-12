Погода в Україні 12 травня буде хмарною, а місцями пройдуть сильні грози.

У західних областях прогнозують до +17° вдень, вночі від +12° до 7°, очікуються грози та сильні опади.

У північних регіонах повітря прогріється до +21° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до +11°. Дощитиме у всіх областях.

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У центральних областях температура вдень становитиме +19° до +21° вдень. Вночі очікується до +13°. Дощі і грози пройдуть у всіх областях.

У східних та південних регіонах синоптики прогнозують від +20° до +24° вдень, місцями пройдуть дощі, але в Луганську та Криму буде сончно.

У Києві повітря прогріється до +21° вдень, вночі очікується до +13°. Синоптики прогнозують опади.

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