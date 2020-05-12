Музика та лексика
Практикувати англійську мову може бути легко, якщо робити те, що любиш, наприклад, слухати музику. За допомогою цього можна вивчити багато нової лексики.
Обирати потрібно відомі пісні, адже переважно вони легко запам’ятовуються.
- Спочатку ви слухаєте кілька разів пісню та намагаєтесь зрозуміти, про що йдеться.
- Далі – читаєте текст іноземною мовою.
- Виписуєте незнайомі для вас слова і з їх перекладом самостійно перекладаєте пісню.
- Звіряєте із справжнім перекладом.
- Постійно слухаєте цю пісню та вивчаєте її.
- Тепер ви знаєте нову англомовну пісню та всю її лексику.
Фільми та шоу
Дивлячись фільми та шоу, ви вивчаєте нову лексику, вислови та сленг. Для початку варто дивитись із субтитрами, так ви зможете краще розуміти, про що йдеться, і згодом збільшите ваш словниковий запас.
Онлайн-тести
Якщо ми говоримо про англійську онлайн, то обов’язково потрібно звернути увагу на тести. У мережі є безліч безкоштовних та платних ресурсів для їх проходження і вдосконалення знань.
Для прикладу, таку можливість надають English-Online, British Сouncil, English Tag. Тут ви зможете вдосконалити свої знання граматики, правил побудови речень тощо.
Електронні книги та статті
Для повного вивчення іноземної мови нею необхідно читати. Ви покращите лексику, розвинете уяву та тренуватимете вміння думати англійською.
Ви можете самі підбирати тему, яка вам цікава. Якщо вас цікавить кулінарія, то знайдіть статтю про неї та дізнавайтесь більше.
Спілкування з іноземними друзями
У соцмережах ви можете познайомитись із носієм мови. Так ви практикуватимете розмовну та письмову мову, знайдете собі друга, який допомагатиме вам на шляху до мети.
Сайти для практики англійської мови
- Loyalbooks – ресурс, де зібрані аудіокниги англійською мовою, які можна слухати у дорозі;
- Engvid – на сайті зібрані відеоуроки;
- Lang8 – для перевірки ваших завдань можна використовувати цей ресурс. Ваші роботи будуть перевірені носіями мови.
- ESLPod – жива мова відрізняється від літературної, тому якщо ви хочете розуміти англійський гумор чи сленг, вам допоможуть подкасти.
- Memrise – оригінальна платформа для вивчення англійської за допомогою системи карток.
- Duolingo – хороший сайт для вивчення лексики. Обираєте розділ, наприклад, ділова мова, та вивчаєте його за допомогою різних вправ.
- Tandem — месенджер, який створений для вивчення іноземних мов.
- British Council LearnEnglish – сайт Британського уряду, створений задля поширення своєї культури, де можна, виконуючи вправи, вивчати граматику і лексику.