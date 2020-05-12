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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 13 травня

13 травня – День апостола Якова. Саме в цей день всі сватання припиняються, і починаються приготування до весільних торжеств.

13 травня аналізували природні явища і намагалися передбачити, якою буде погода в найближчі дні та місяці.

Іменини 12 травня святкують : Яків, Гнат, Микита, Василь та Максим.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Прикмети на 13 травня:

  • Якщо ніч стояла тепла і зоряна – до багатого врожаю;
  • Ясний схід сонця – до спекотного літа;
  • Чисте небо на Якова – до сонячного літа;
  • Дощова погода, то найближчий тиждень буде холодно і волого.

Що не можна робити 13 травня:

  • Зловживати шкідливою їжею та спиртним;
  • Піддаватись шкідливим звичкам;
  • Займатись важкою фізичною роботою;
  • Лаятись та сваритись;
  • Виходити з дому без потреби.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.

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