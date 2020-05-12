13 травня – День апостола Якова. Саме в цей день всі сватання припиняються, і починаються приготування до весільних торжеств.

13 травня аналізували природні явища і намагалися передбачити, якою буде погода в найближчі дні та місяці.

Іменини 12 травня святкують : Яків, Гнат, Микита, Василь та Максим.

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Прикмети на 13 травня:

Якщо ніч стояла тепла і зоряна – до багатого врожаю;

Ясний схід сонця – до спекотного літа;

Чисте небо на Якова – до сонячного літа;

Дощова погода, то найближчий тиждень буде холодно і волого.

Що не можна робити 13 травня:

Зловживати шкідливою їжею та спиртним;

Піддаватись шкідливим звичкам;

Займатись важкою фізичною роботою;

Лаятись та сваритись;

Виходити з дому без потреби.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.