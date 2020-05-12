13 травня – День апостола Якова. Саме в цей день всі сватання припиняються, і починаються приготування до весільних торжеств.
13 травня аналізували природні явища і намагалися передбачити, якою буде погода в найближчі дні та місяці.
Іменини 12 травня святкують : Яків, Гнат, Микита, Василь та Максим.
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Прикмети на 13 травня:
- Якщо ніч стояла тепла і зоряна – до багатого врожаю;
- Ясний схід сонця – до спекотного літа;
- Чисте небо на Якова – до сонячного літа;
- Дощова погода, то найближчий тиждень буде холодно і волого.
Що не можна робити 13 травня:
- Зловживати шкідливою їжею та спиртним;
- Піддаватись шкідливим звичкам;
- Займатись важкою фізичною роботою;
- Лаятись та сваритись;
- Виходити з дому без потреби.
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