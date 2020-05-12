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Факти / Lifestyle

З Днем медсестри! Найкращі привітання у картинках

День медсестри відзначають щорічної 12 травня. До слова, дата свята не випадкова.

Вважається, що у 1853 році за часів Кримської війни Флоренс Найнтінгейл організувала штаб сестер милосердя. Туди могли вступити всі охочі жінки, попри їх статус і положення в суспільстві. Всі вони були без медичної освіти. Добровольці доглядали за пораненими солдатами і допомагали лікарям на операціях. Тоді вважалося, що всі жінки від природи вміли допомагати нужденним.

Читайте: День медичної сестри: найкращі привітання в СМС

У 1974 році сестри милосердя з 141 країн світу з’їхалися на раду і заснували своє професійне свято. 12 травня – це день народження Флоренс Найнтінгейл, яка створила першу групу медсестер.

В умовах пандемії коронавірусу професія медсестри особливо актуальна. Якщо у вас є близькі або знайомі люди, які працюють у цій сфері, привітайте їх обов’язково. Для цього Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках з Днем медсестри.

День медсестри – картинки

День медсестры - поздравления в картинках

З Днем медсестри

День медсестры - поздравления в картинках

Привітання в картинках з Днем медсестри

День медсестры - поздравления в картинках

Привітання з Днем медсестри

День медсестры - поздравления в картинках

День медсестри – листівки

День медсестры - поздравления в картинках

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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