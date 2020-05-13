Google замінить Play Music платформою YouTube Music – як перенести музику

Компанія Google замінить платформу для прослуховування музики Play Music на інший стримінговий сервіс — YouTube Music. Коли саме відбудеться зміни — наразі точно невідомо, але компанія зазначила, що перехід на іншу платформу відбудеться у найближчі кілька тижнів.

Упродовж цього часу користувачам прийдуть додаткові сповіщення в додатку і на пошту.

Як перейти на іншу платформу зі смартфону

Оновіть мобільну версію застосунку YouTube Music.

На головній сторінці застосунку ви побачите повідомлення Transfer your Play Music library. Також цю опцію можна знайти в налаштуваннях програми.

Також цю опцію можна знайти в налаштуваннях програми. Натисніть на Let’s Go і застосунок покаже, що саме він може перенести: вашу музику, завантаження та повністю ваш обліковий запис з рекомендаціями та вподобаннями.

і застосунок покаже, що саме він може перенести: вашу музику, завантаження та повністю ваш обліковий запис з рекомендаціями та вподобаннями. Усі платіжні дані також перенесуть в застосунок , а підписку на Google Play Music замінять на YouTube Music Premium або YouTube Premium.

, а підписку на Google Play Music замінять на YouTube Music Premium або YouTube Premium. Потім натисніть на Start Transfer і розпочнеться процес перенесення ваших даних.

На цьому етапі ви погоджуєтесь з умовами YouTube, політикою зберігання музики та політикою конфіденційності Google.

Далі ви побачите статус Transferring your Google Play Music library. Перенесення може зайняти від декількох хвилин до декількох днів, залежно від вашої бібліотеки.

Коли перенесення вашої музики завершиться, ви отримаєте нотифікацію про успішний трансфер ваших даних.

Якщо після цього у вас є доступ не до усієї бібліотеки, то напишіть у підтримку застосунку.

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Як перейти на іншу платформу з веб-браузера

Для цього треба просто перейти на youtube.com та натиснути transfer.

Переваги платформи:

плейлисти, в кожен з яких можна додати до 5 тис. композицій;

можливість завантажити 100 тис. своїх треків;

пошук пісень за текстом;

рекомендації, які змінюються залежно від місця розташування або часу.

До слова, Google запустив антикарантинний марафон з інтерактивними дудлами.