Книга рекордів Гіннеса назвала найстаршого геймера на планеті

Експерти Книги рекордів Гіннесса офіційно визнали найстаршим гравцем в світі 90-річну жительку Японії Хамако Морі.
Про це йдеться на сайті видання.
Вперше у відеоігри вона почала грати зі своїми дітьми ще у 1981 році, а зараз у жінки є власний YouTube-каналі Gamer grandma з майже 200 тис. підписників.
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– Я відчуваю, що присвятити стільки років відеоігор – було правильним рішенням. Я дійсно насолоджуюся своїм життям – мені дуже добре, – пояснила Морі.
У Хамако Морі є власний список улюблених ігор, однак найбільше їй подобаються GTA 5 та Call of duty: Modern warfare.
Японка поділилася, що зазвичай грає по 7-8 годин на день, але не вважає це заняття гаянням часу.
– Коли занурююся в ці ігри, я справді не можу відірватися. Це так весело, – прокоментувала вона.
Нагадаємо, нещодавно розробники оприлюднили новий трейлер гри The Last of Us Part 2. Прем’єра нової відеогри на платформі PS4 запланована на 19 червня.
Джерело: Guinness World Records