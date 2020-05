Книга рекордів Гіннеса назвала найстаршого геймера на планеті

Експерти Книги рекордів Гіннесса офіційно визнали найстаршим гравцем в світі 90-річну жительку Японії Хамако Морі.

Про це йдеться на сайті видання.

Вперше у відеоігри вона почала грати зі своїми дітьми ще у 1981 році, а зараз у жінки є власний YouTube-каналі Gamer grandma з майже 200 тис. підписників.

– Я відчуваю, що присвятити стільки років відеоігор – було правильним рішенням. Я дійсно насолоджуюся своїм життям – мені дуже добре, – пояснила Морі.

У Хамако Морі є власний список улюблених ігор, однак найбільше їй подобаються GTA 5 та Call of duty: Modern warfare.

Японка поділилася, що зазвичай грає по 7-8 годин на день, але не вважає це заняття гаянням часу.

– Коли занурююся в ці ігри, я справді не можу відірватися. Це так весело, – прокоментувала вона.

Джерело: Guinness World Records