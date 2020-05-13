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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 13 травня (КАРТА)

Погода в Україні 13 травня буде хмарною, але без опадів. Місцями буде сонячно та тепло – температура повітря сягне до +16°.

У західних областях прогнозують до +16° вдень, вночі показник термометра опуститься до – 3°, в Ужгороді очікуються опади.

У північних регіонах повітря прогріється до +16° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до +2°.

У центральних областях температура вдень становитиме до +17° вдень. Вночі очікується до +3°.

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У східних та південних регіонах синоптики прогнозують до +17° вдень, місцями буде хмарно, але без опадів.

У Києві повітря прогріється до +16° вдень, вночі очікується до +2°.

Погода в Україні на сьогодні, 13 травня 2020

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода у травні 2020.

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