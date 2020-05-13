У середу, 13 травня, Місяць перебуває в знаку Водолій. Це 21 місячний день.

Хороший день для будь-якої розумової та фізичної діяльності. Сприятливий період для того, щоб зайнятися самоосвітою.

Астрологи рекомендують в цей день займатися також колективною діяльністю.

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У 21 місячний день потрібно займатися водними процедурами і будь-якими фізичними вправами.

Прекрасний період для звільнення від шкідливих звичок.

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