У середу, 13 травня, Місяць перебуває в знаку Водолій. Це 21 місячний день.
Хороший день для будь-якої розумової та фізичної діяльності. Сприятливий період для того, щоб зайнятися самоосвітою.
Астрологи рекомендують в цей день займатися також колективною діяльністю.
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У 21 місячний день потрібно займатися водними процедурами і будь-якими фізичними вправами.
Прекрасний період для звільнення від шкідливих звичок.
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