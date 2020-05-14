14 травня в Україні відзначають день ангела Ніни, яка була просвітителькою Грузії.
Ім’я Ніна носила племінниця патріарха Ювеналія, який доніс до народів Грузії християнство, і в перекладі з грузинської воно означає юність.
З арабської мови це ім’я перекладуть як користь, з іспанської – дівчинка, в Америці його тлумачать як сильна.
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Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Ніни, щоб у цей день ви могли сказати кілька теплих слів володаркам цього імені.
З Днем святої Ніни тебе я вітаю,
Щастя і здоров’я міцного бажаю,
Нехай свята Ніна тобі завжди допоможе,
Від біди позбавить, радість примножить!
Адже у вас обох сьогодні іменини,
Ще раз вітаю я тебе з Днем Ніни!
* * *
Царська велич в імені твоєму,
Відзначаєш іменини ти січневим днем,
Бажаємо тобі Ніна здоров’я і любові,
Нехай радістю і щастям наповняться усі дні,
Нехай віра у все найкраще душу окрилює,
І нехай свята Ніна тебе оберігає!
* * *
Бажаємо нашій Ніні
Прекрасно справити іменини.
У колі друзів і близьких бути,
І життя щасливе прожити!
Нехай кожен день приносить сміх,
У всіх справах нехай чекає успіх,
Щоб душа співала,
І щоб ти довго не старіла!
* * *
Вітаю тебе, Ніно,
З іменинами твоїми.
Будь здоровою і коханою,
Будь красивою і щасливою.
Найкоштовніших тобі прикрас,
І життя тобі без бід й образ!
До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.