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Факти / Lifestyle

Дощі і похолодання до +14: прогноз погоди на вихідні в Україні (КАРТА)

У суботу, 16 травня, похолодання прогнозують майже у всіх областях, крім південних.

Температура повітря у західних регіонах становитиме до +16, вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до +6.

У центральних та північних регіонах прогнозують від +14 до +16.

У східних областях очікується +12-14. Дощитиме у Харківській, Донецькій, Луганській і Дніпропетровській областях.

Тепліше буде у південних областях – до +21.

У Києві також погіршиться погода, стовпчики термометрів показуватимуть до +16.

Погода на вихідні в Україні, 16 і 17 травня 2020

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У неділю, 17 травня, трохи потеплішає, опади можливі у деяких північних областях.

На заході та в центрі температура прогріється до +20, однак вночі буде не так тепло – подекуди стовпчик термометра опуститься до +6.

У південних областях +20, на півночі та сході +17-19, у Чернігівській та Сумській областях очікується дощ.

У столиці також прогнозують опади, вночі від +7 до +9, вдень 17-19 градусів тепла.

Погода на вихідні в Україні, 16 і 17 травня 2020

До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на літо 2020.

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