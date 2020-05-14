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Еpic Games показали новий ігровий двигун Unreal Engine 5

Компанія Epic Games показала нову версію ігрового двигуна Unreal Engine 5, який будуть використовувати у розробці комп’ютерних ігор.

Розробники заявили, що він стане доступний на початку 2021 року, а повноцінне видання для ігрових студій – в кінці наступного року.

На відео Lumen in the Land of Nanitе вже зараз можна оцінити, наскільки якісно і реалістично виглядатимуть ігри на основі Unreal Engine 5.

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За основу нового двигуна взяли технології Nanite і Lumen:

  • Nanite – геометрія на основі мікрополігонов;
  • Lumen – динамічне глобальне освітлення, яке автоматично підлаштовується під конкретну ігрову ситуацію.

 

Після виходу двигун UE5 зможуть використовувати розробники ігор для ПК (Mac/Windows), консолей, а також мобільних пристроїв на основі Android і iOS.

Як писали Факти ICTV, компанія SpaceX випустила онлайн-симулятор, у якій можна спробувати свої сили в ручному стикуванні корабля Crew Dragon з Міжнародною космічною станцією.

Джерело: Epic Games

Фото: Epic Games

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