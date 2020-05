Еpic Games показали новий ігровий двигун Unreal Engine 5

Компанія Epic Games показала нову версію ігрового двигуна Unreal Engine 5, який будуть використовувати у розробці комп’ютерних ігор.

Розробники заявили, що він стане доступний на початку 2021 року, а повноцінне видання для ігрових студій – в кінці наступного року.

На відео Lumen in the Land of Nanitе вже зараз можна оцінити, наскільки якісно і реалістично виглядатимуть ігри на основі Unreal Engine 5.

За основу нового двигуна взяли технології Nanite і Lumen:

Nanite – геометрія на основі мікрополігонов;

Lumen – динамічне глобальне освітлення, яке автоматично підлаштовується під конкретну ігрову ситуацію.

Після виходу двигун UE5 зможуть використовувати розробники ігор для ПК (Mac/Windows), консолей, а також мобільних пристроїв на основі Android і iOS.

Джерело: Epic Games

Фото: Epic Games