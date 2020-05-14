IKEA відкрила продаж в Україні: як придбати та отримати товари

IKEA відкрила онлайн-продаж через свій український сайт.

Каталог IKEA пропонує українцям товари, які можна забрати самостійно або замовити їхню доставку додому.

Пункти безкоштовного видавання товарів шведської компанії знаходяться у Києві в Auchan Rive Gauche та Metro.

Побіжний порівняльний аналіз цін IKEA Україна з тими, які пропонують напівтіньові посередники доставки товарів компанії з Європи, вказує, що на українському сайті вартість нижча.

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Нагадаємо, керівник IKEA в Україні Флоріан Мелле заявив, що інформація про вихід IKEA на ринок України, оприлюднена раніше у ЗМІ, є недостовірною, тому що поширена через приватні канали у соцмережах і не відображає офіційну позицію компанії.

Йшлося про те, що IKEA вже підписала договір оренди з київським ТРЦ Blockbuster Mall, проте через епідемію коронавірусу дата відкриття магазину поки невідома.