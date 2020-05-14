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Факти / Lifestyle

Імунітет до грипу не рятує від Covid-19 – Комаровський

Наявність імунітету до грипу не рятує від коронавірусу. Протигрипозні антитіла захищають лише від грипу.

Про це розповів лікар Євген Комаровський.

– Якщо у людини у дитинстві був вірус грипу, і організм виробив проти цього грипу специфічні протигрипозні антитіла, то вони захищають лише від грипу, але не рятують від коронавірусу, – пояснив Євген Комаровський.

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За його словами, у кожної людини є специфічний і неспецифічний види імунітету.

– Неспецифічний імунітет – це універсальні чинники місцевого захисту, вони працюють проти всіх вірусів і бактерій. А є фактори специфічного захисту проти конкретного вірусу або бактерії, – зазначив лікар.

Нагадаємо, раніше лікар Євген Комаровський розповів, що повторний позитивний тест на коронавірус не означає нове інфікування.

Джерело: Євген Комаровський

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