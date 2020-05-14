Міжнародний день сім’ї – привітання у прозі

Сім’я – це основа суспільства. Більшість людей зростає у сім’ях, а потім створює нові. Тому Міжнародний день сім’ї слід святкувати.

Свято, яке засноване Організацією Об’єднаних Націй у 1994 році, щорічно відзначається 15 травня, щоб наголосити на важливості сімей, людей, товариств та культур у всьому світі.

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Факти ICTV пропонують святкувати Міжнародний день сім’ї разом з нами та привітати усіх рідних та близьких.

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Завжди цінуйте сім’ю і нехай буде радість у вашому домі. Нехай щаслива зірка веде усіх родичів і друзів. З Днем сім’ї!

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Нехай сімейне життя буде комфортним і наповненим теплом і ласкою. Діти нехай радісно кричать і тішать вас казкою. З Днем сім’ї!

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Вітаємо сім’ю (прізвище), бажаємо вам вічного щастя, простої земної любові від світанку до світанку. З Днем сім’ї!

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Любіть її, цінуйте її, адже, що може бути дорожчим, ніж сім’я. Зі святом!

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Цього щасливого Дня сім’ї бажаю вам багато щастя. Щоб ви довго жили разом і не зустрічали негараздів і поганої погоди. З Днем сім’ї!

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.