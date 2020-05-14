Носіння медичних рукавичок не рятує від коронавірусу. Тому це правило не має бути обов’язковим для всіх громадян країни.

Про це заявив лікар Євген Комаровський.

– Якщо на руці є вірус, і ми цією рукою доторкнулися до слизової ока, рота або носа, то таким чином можливе інфікування. Якщо у нас на руці є рукавичка, а на ній – вірус, і ми цією рукавичкою доторкнулися до слизової ока, рота або носа. Що це змінить? – пояснив Євген Комаровський.

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За його словами, цей захисний засіб треба лише медичним працівникам.

– Медичні рукавички необхідні для того, щоб захистити руки людини, який контактує з кров’ю або виділеннями іншої людини, від хвороби. Також вони потрібні, коли людина працює з хімією, – продовжує Євген Комаровський.

Крім того, люди не використовують одноразові рукавички лише раз і не вміють правильно їх знімати, що руйнує весь ефект.

– Давайте не впадати в маразм. Рукавички потрібні медичним працівникам. Їх не треба одягати всім навколо. З епідеміологічної точки зору це нікому не потрібно. Це шкодить екології і це привід для корупції, – підсумовує лікар.

Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, який симптом коронавірусу зустрічається найчастіше.

Джерело: Євген Комаровський