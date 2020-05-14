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Факти / Lifestyle

Не впадайте в маразм: Комаровський про вимогу носити рукавички під час карантину

Носіння медичних рукавичок не рятує від коронавірусу. Тому це правило не має бути обов’язковим для всіх громадян країни.

Про це заявив лікар Євген Комаровський.

– Якщо на руці є вірус, і ми цією рукою доторкнулися до слизової ока, рота або носа, то таким чином можливе інфікування. Якщо у нас на руці є рукавичка, а на ній – вірус, і ми цією рукавичкою доторкнулися до слизової ока, рота або носа. Що це змінить? – пояснив Євген Комаровський.

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За його словами, цей захисний засіб треба лише медичним працівникам.

– Медичні рукавички необхідні для того, щоб захистити руки людини, який контактує з кров’ю або виділеннями іншої людини, від хвороби. Також вони потрібні, коли людина працює з хімією, – продовжує Євген Комаровський.

Крім того, люди не використовують одноразові рукавички лише раз і не вміють правильно їх знімати, що руйнує весь ефект.

– Давайте не впадати в маразм. Рукавички потрібні медичним працівникам. Їх не треба одягати всім навколо. З епідеміологічної точки зору це нікому не потрібно. Це шкодить екології і це привід для корупції, – підсумовує лікар.

Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, який симптом коронавірусу зустрічається найчастіше.

Джерело: Євген Комаровський

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