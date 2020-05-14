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Погода в Україні на 14 травня (КАРТА)

Синоптики прогнозують 14 травня дощі на переважній частині України.

Опади очікуються у північних, центральних та західних областях. На решті території сухо.

Температура повітря на півдні, у центрі, на Закарпатті та південному заході – від +21 до +23.

В іншим областях на заході буде значно прохолодніше – місцями +12 +14.

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У східних регіонах – від +19 до +21, на півночі +13 +15.

У Києві сьогодні дощ, температура повітря коливатиметься в межах 13-15 градусів тепла.

Погода 14 травня

Раніше синоптики прогнозували дощову погоду на весь тиждень – з грозами і похолоданням, але в п’ятницю, 15 травня, поступово почне прояснюватися.

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