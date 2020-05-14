В Україні станом на 14 травня кількість заражених коронавірусом зросла до 16 847 людей, за добу зафіксували ще 422 випадки.

Від коронавируса в Україні померли 456 осіб, вилікувалися 4 143 заражених.

Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров’я України.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

Нагадаємо, карантинні обмеження в Україні діють до 22 травня, однак уряд може продовжити їх.

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.