14 травня немає міжнародних свят, хоча у багатьох країнах світу проходять національні торжества.
У православному календарі – це день пам’яті пророка Єремії. В народі його свято називають Веремія Запашника. Зазвичай цього дня хлібороби багато працювали у полі та звертали увагу на прикмети.
З цього дня оранка на полях завершувалася і починався період сівби.
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Іменини 14 травня святкують: Юхим, Веремій, Гнат, Макар, Герасим, Ніна та Тамара.
Прикмети на 14 травня:
- Мурахи на Веремія метушаться в мурашнику – будуть дощі весь наступний місяць.
- Похмурий день – до морозної зими.
- На сході сонця немає хмар – до спекотного літа.
- З’явилися комарі на Веремія – пора сіяти жито.
- Вечірня роса віщує ясний день.
Що не можна робити 14 травня:
- Позичати гроші, продукти та зерно – до невдач у родині та поганого врожаю.
Раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.