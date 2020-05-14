14 травня немає міжнародних свят, хоча у багатьох країнах світу проходять національні торжества.

У православному календарі – це день пам’яті пророка Єремії. В народі його свято називають Веремія Запашника. Зазвичай цього дня хлібороби багато працювали у полі та звертали увагу на прикмети.

З цього дня оранка на полях завершувалася і починався період сівби.

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Іменини 14 травня святкують: Юхим, Веремій, Гнат, Макар, Герасим, Ніна та Тамара.

Прикмети на 14 травня:

Мурахи на Веремія метушаться в мурашнику – будуть дощі весь наступний місяць.

Похмурий день – до морозної зими.

На сході сонця немає хмар – до спекотного літа.

З’явилися комарі на Веремія – пора сіяти жито.

Вечірня роса віщує ясний день.

Що не можна робити 14 травня:

Позичати гроші, продукти та зерно – до невдач у родині та поганого врожаю.

Раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.