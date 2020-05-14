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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 15 травня, місячний день

У четвер, 15 травня, Місяць перебуває в знаку Риби. Це 23 місячний день.

В цей день рекомендується налагоджувати контакти з начальством і більше часу приділяти саморозвитку.

Вдалий день для нових починань та благодійної діяльності.

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Однак в 23 місячний день сповільнюється концентрація уваги. Краще відкласти справи, що вимагають особливих зусиль.

15 травня людина втрачає енергію і стає менш активною.

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