У четвер, 15 травня, Місяць перебуває в знаку Риби. Це 23 місячний день.

В цей день рекомендується налагоджувати контакти з начальством і більше часу приділяти саморозвитку.

Вдалий день для нових починань та благодійної діяльності.

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Однак в 23 місячний день сповільнюється концентрація уваги. Краще відкласти справи, що вимагають особливих зусиль.

15 травня людина втрачає енергію і стає менш активною.

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