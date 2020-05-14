З днем народження, кум: привітання в СМС і картинках

Коли кум відзначає день народження, найціннішим для нього буде привітання. Привітати близьку людину можна найтеплішими і ніжними словами.

Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і картинках з днем народження кума.

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Дорогий кум, я тебе вітаю від щирого серця з днем народження. Бажаю тобі бути завжди міцним і бравим чоловіком, прагнути до вірних цілей і дорогих мрій, закінчувати будь-яку справу успіхом і високим результатом, зберігати у своєму серці любов, а в душі — світле щастя.

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З днем народження, кум мій дорогий. Бажаю тобі впевненої позиції в житті і стійкої платформи під ногами, щастя в твоєму серці і кохання, гарних вчинків героя і бравих результатів роботи успішного діяча. Будь міцним, кумчик, здоровим, відважним і веселим.

Кум дорогий мій, вітаю тебе з днем народження. Від душі бажаю, щоб у твоєму житті сонце сяяло, щоб гроші водилися і бажання виконувалися, щоб не було у тебе чорних смуг, а тільки яскраві враження і щасливі емоції.

З днем народження, дорогий мій кум. Нехай тебе не покидає бадьорість духу і сила волі, нехай твій характер залишається твердим і загартованим, нехай в голову стукають світлі думки, а в душу щодня заглядає щастя. Бажаю тобі, куме, здоров’я, добра і удачі.

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