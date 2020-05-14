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Факти / Lifestyle

Завдяки печиву з передбаченням: чоловік несподівано виграв $2 млн

У США в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, чоловік несподівано зірвав джекпот.

Американець купив в магазині на автомобільній заправці лотерейний квиток і використовував числа з китайського печива з передбаченнями.

Таким чином, він вгадав числа на всіх п’яти кулях, що випали під час розіграшу і виграв $ 2 млн.

Читайте: Американець зірвав джекпот, прислухавшись до поради переможця лотереї

За ці гроші він має намір купити будинок, сплатити борг за автомобіль і допомогти родині.

Раніше Факти ICTV писали, що в США чоловік виграв в лотерею $344 млн.

Джерело: UPI

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