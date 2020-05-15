Resident Evil реанімувався, Doom Eternal приготував нову м’ясорубку, а Final Fantasy VII витримала випробування часом.
Пропонуємо вашій увазі 15 найкращих ігор 2020 року, які встигли вийти.
Animal Crossing: New Horizons
Animal Crossing – гра з альтернативним життям на безлюдному острові, що породила тисячу мемів, пропонує милий, безтурботний і надзвичайно керований маленький світ, в який можна втекти.
Doom Eternal
Батько шутерів від першої особи повернувся з новим шаленим припливом адреналіну від крові та куль. Монстрів стало більше, світи стали багатшими, але це все той самий Doom.
Streets of Rage 4
Легендарна гра від Sega отримала нове життя через 25 років після свого попередника. Повертаючись у темні провулки Вуд-Оук-Сіті, герої повинні використовувати цілу низку нової зброї та комбо, щоб перемогти кримінал.
Half Life: Alyx
Шанувальники чекали Half-Life 3 більше десяти років, але замість цього вони отримали цей ексклюзив для віртуальної реальності. Напружена, похмура і хвилююча – ця гра те, про що мріяли шанувальники Half-Life.
Ori and the Will of the Wisps
Продовження інді-пригоди на платформі Ori and the Blind Forest – це ще один чарівний квест через багатий пейзаж, наповнений міфами та магією.
Dreams
Створюйте власні відеоігри, фільми або музичні всесвіти за допомогою цього потужного і доступного творчого пакета.
Final Fantasy VII Remake
Одна з визначальних ігор свого покоління повернулася і виглядає значно краще, ніж у 1997 році. Цей римейк доводить, що історія Final Fantasy VII витримала випробування часом.
Kentucky Route Zero
Через шість років, заключна глава цієї мінімалістичної, магічно-реалістичної пригодницької гри закріпила своє місце в якості однієї з визначальних ігор останнього десятиліття. Це тонка гра дозволяє вам поринути в звичайні та незвичайні життя її дивних персонажів.
Nioh 2
Прокладіть свій шлях через величезний японський фольклорний світ, повний демонів і духів, використовуючи веселий вибір потужної зброї та містичних здібностей.
Coffee Talk
Ви – бариста, що працює в нічну зміну в невеликій кав’ярні, розташованій десь в альтернативному Сіетлі, де ваші клієнти – ельфи, вампіри і перевертні, які хочуть поділитися своїми проблемами.
Lair of the Clockwork God
Друзі Бен і Ден повинні запобігти апокаліпсису в цій ретро-комедійній пригоді. Гра дійсно розумна і по-справжньому цікава.
Resident Evil 3 remake
Після торішнього блискучого рімейка Resident Evil 2 Capcom використав той самий рецепт із третьою частиною, зберігши розповідь і налаштування оригінального Resi 3, але змінивши елементи управління і додавши нові компоненти, включаючи захоплюючий багатокористувацький квест.
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SnowRunner
Це звучить як найнудніша гра в світі: водити величезні вантажівки через бруд і сніг, щоб доставляти вантажі. Але це несподівано гіпнотично: потрібні хороші рефлекси і зухвалість.
Gears Tactics
М’язисті персонажі із серії науково-фантастичних шутерів Gears of War у цій грі залишилися, але цього разу вони борються з інопланетними загарбниками у тактичних покрокових битвах.
In Other Waters
Це гра-дослідження про глибоководні зануреннях на іншій планеті – але замість того, щоб бачити це людськими очима, ви – ШІ всередині костюма дослідника. Унікальна і спокійна гра.
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