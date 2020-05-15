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Факти / Lifestyle

Біла сукня як внесок у екологію: Олена Зеленська взяла участь у соцпроекті

Олена Зеленська взяла участь у соціальному проекті #звичкаусвідомлювати і передала його авторам білу сукню, у якій вона вперше зустрічала іноземних гостей як дружина президента України.

Перша леді підтримала ідею проекту – формування правильної і відповідальної культури споживання.

– Відповідальне споживання – життєва філософія, яка набирає все більших обертів. Цей тренд дуже близький і мені, бо я впевнена, що, засмічуючи своє середовище, ми засмічуємо і власну свідомість, – зазначила Олена Зеленська.

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У сукні від українського дизайнера Дафни Мей Олена Зеленська зустрічала дружину ізраїльського прем’єр-міністра Сару Нетаньягу.

 

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Відповідальне споживання – життєва філософія, яка набирає дедалі більших обертів. Цей тренд дуже близький і мені, бо я впевнена, що, засмічуючи своє середовище, ми засмічуємо і власну свідомість. ⠀ Тому з радістю долучаюся до соціальної ініціативи #звичкаусвідомлювати. Сукня від української дизайнерки Дафни Мей стає моїм внеском у проект. Ця сукня для мене – особлива та пов’язана з приємними спогадами. Саме в ній я вперше як дружина Президента вітала в Києві іноземну гостю – дружину прем’єр-міністра Ізраїлю Сару Нетаньягу.

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Нагадаємо, раніше ми писали, чим займаються перші леді світу.

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