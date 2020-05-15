Два фото: як змінилося небо під час пандемії коронавірусу

Фотографії нічного неба у Нью-Йорку, зроблені з інтервалом в один рік, показують, як пандемія коронавірусу вплинула на повітряний рух.
Ізраїльський фотограф і веб-розробник Еран Бендхайм, який мешкає в Нью-Йорку, зняв повітряний рух у нічному небі в квітні 2019 року і знову в квітні 2020 року.
Зображення показують, як значно скоротився рух літаків і вертольотів над містом.
Читайте: Продаж квитків на авіарейси з 22 травня вводить людей в оману – Мінінфраструктури
У 2019 році Бендхейм випадково захопив повітряний рух, намагаючись сфотографувати зіркові стежки, які є “безперервними траєкторіями, створеними зірками, знятими на фотографіях з великою витримкою”.
До слова, дані сервісу Flightradar24 також свідчать, що повітряний трафік у світі майже зник через коронавірус.
Фото: Eran.com