Гороскоп на тиждень, з 18 до 24 травня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 18 до 24 травня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

21 травня Сонце входить у знак Близнюків – це сприяє інтелектуальній роботі і сприйнятливості до почуттів інших людей. Більшість стають гнучкими, цікавими, чуттєвішими до усіляких змін. Безліч інтересів заважають зрозуміти, чим краще зараз займатися. Успішною буде діяльність, пов’язана з посередництвом, збором і передачею різної інформації, з пошуком і впровадженням різних винаходів.

Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень 2020

За знаком Близнюків рухається ретроградна Венера, тому увага концентрується на подіях минулого, давніх взаєминах і ці теми прояснюються і завершуються. Частіше ніж зазвичай, у людей виникають емоційні проблеми, які можна вирішити, якщо цим усвідомлено займатися. У цей період формуються сприятливі обставини для того, аби зрозуміти причинно наслідковий зв’язок того, що відбувається.

Гороскоп для Овнів

Потік інформації та ідей б’ють ключем, вам постійно хочеться перебувати в русі. Обставини допоможуть вам розкрити деякі якості та навички. Стосунки та спільна робота з братами або сестрами, а також з близькими людьми стають активнішими, водночас необхідно постійно повертатися до минулих подій. Можливе відновлення колишніх любовних зв’язків. Вам складно співставляти почуття та інтелект, тому доводиться витрачати багато часу на аналіз.

Гороскоп для Тельців

У вас з’явиться можливість зібрати кошти для розвитку проектів, а не лише для власних потреб. У вас вийде здійснити масштабні, але конкретні підприємницькі проекти. У діловій сфері все буде добре, особливо якщо ви застосовуєте старі, перевірені методи в роботі і співпрацюєте з давніми партнерами. Ваші очікування від стосунків з протилежною статтю можуть не виправдатися, бо ви схильні до самообману.

Гороскоп для Близнюків

Ваша балакучість, а також бажання відстоювати свої ідеї, робить вас конкурентоспроможними в нових життєвих умовах. Це час оцінки ваших особистих переваг, на перший план виступають ваша особистість і цілі, до яких ви прагнете. Ви зрозумієте, як стати успішним, незалежним і головним героєм у будь-якій ситуації. Зростає самооцінка, приходить усвідомлення своєї значимості та індивідуальності, тому добре йдуть справи, що стосуються безпосередньо вас.

Гороскоп для Раків

Ви не дуже балакучі, навіть коли вам є що сказати. Уява і фантазія допомагають відновлювати життєву енергію. Ви схильні до ностальгії, спогадів про минулі любовні взаємини. Через хворобливе минуле багато часу проводите наодинці з собою. На самоті можете дуже ефективно працювати, по-справжньому мислити, опрацьовувати інформацію. Дуже важливо зараз розібратися з вашими минулими стосунками, знайти джерела розбіжностей чи непорозумінь та усунути їх.

Гороскоп для Левів

Завзятість у стосунках, войовничість і надмірна активність, можуть трансформуватися у творче самовираження. Вас може не задовольняти ваше приватне життя, бо не вистачає часу на те, щоб займатися особистими взаєминами. Водночас ви добре розумієте колективні інтереси, політику, масові події та суспільні справи. Обмін ідеями з групами людей – це якраз те, що вам добре вдається. Зараз ви закладаєте фундамент майбутніх успіхів, використовуючи досвід минулих подій.

Гороскоп для Дів

Не бійтеся демонструвати свої таланти, навколишні їх оцінять, а це допоможе у співпраці. Не чекайте, аби люди звернули на вас увагу: користуйтеся будь-яким слушним випадком, щоб потрапити їм на очі. У цей період особисті та навіть романтичні справи можуть впливати на професійну діяльність і навпаки. Ваш вплив на партнерів значний. Корисно використовувати старі зв’язки, завдяки допомозі давніх партнерів, ваш союзник або чоловік може отримати визнання або кар’єрне зростання.

Гороскоп для Терезів

Спантеличені глобальними питаннями, на будь-яку життєву ситуацію дивіться з боку. Навколишні дивляться на вас, як на мислителя, бо ви більше цікавитеся духовним, ніж матеріальним. Може виникнути бажання розширити свої пізнання або підвищити кваліфікацію. Причини нездужань – недостатня фізична активність. Для гарного самопочуття дуже важливі зараз дозовані фізичні навантаження, а також духовні практики.

Гороскоп для Скорпіонів

У цей період ви дуже вразливі та піддатливі до зовнішньої емоційної атмосфери. З’являється схильність до секретів, ви можете дізнатися якусь таємницю. Активізуються приховані таланти. Вам часто заважає підсвідомий страх, пов’язаний з минулим невдалим досвідом особистих і ділових взаємин. Тільки усвідомивши причини минулих невдач, ви зможете успішно розвивати майбутні стосунки. Романтичні задуми можна втілити у реальність.

Гороскоп для Стрільців

Ви здатні сильно впливати на навколишніх і домагатися їхньої співпраці, а компроміси полегшують з’ясування спільних цілей. Якщо ви перебуваєте у шлюбі чи маєте постійного партнера, виникає необхідність оцінювати цей союз з практичної точки зору. Люди з минулого сприяють формуванню вашої нової життєвої філософії. Це гарний час для рішучих дій щодо юридичних питань, контрактів, переговорів.

Гороскоп для Козерогів

Намагайтеся активно використовувати свої старі зв’язки, через них ви зможете знайти нові перспективи. Ви зараз можете отримати користь, практично з будь-якої ситуації. У цей період успішні такі види діяльності, як літературна творчість або ораторські проекти. Завдяки зустрічам і спілкуванню зі старими друзями і колегами, відбуваються доленосні знайомства. Довгострокові партнерські взаємини можливі, якщо вони виникають на основі спільних інтересів. У цей період також активізується спілкування з діловими людьми, що володіють потрібними зв’язками.

Гороскоп для Водоліїв

Виникає зайва тривога з приводу дітей, їх успішності у школі. Може з’явитися гостра необхідність сказати колишньому партнеру все те, що не було сказано раніше. Професійна діяльність принесе фінансовий успіх, якщо вона орієнтована на давнє партнерство. Якщо ж ви довгий час не можете знайти покупця на рухоме або нерухоме майно, здати приміщення під оренду, то цього тижня давайте оголошення, активно рекламуйте і вам усміхнеться удача. Ви можете дуже вигідно купити матеріали, або річ, про яку давно мріяли.

Гороскоп для Риб

У цей час краще уникати всіляких зборів та інших скупчень народу. Успішною буде робота вдома. Ви вкладаєте багато енергії в сім’ю. Це період, коли спілкування з батьком або дідом, може стати початком нового життєвого етапу. Ви знаходите відповіді на найважливіші питання, розумієте, що вам потрібно зробити, щоб поліпшити якість вашого життя. Цей період сприятливий для діяльності, пов’язаної з продажем або купівлею нерухомості, або предметів домашнього вжитку.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.