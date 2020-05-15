Щороку 15 травня з 1994-го у світі відзначають Міжнародний день сім’ї, встановлений Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй для підвищення ролі родини у суспільстві.

Тодішній генсек ОНН Кофі Аннан заявив, що, коли зневажаються основні права однієї сім’ї, єдність всієї людської сім’ї, членами якої вони є, перебуває під загрозою.

До речі, в Україні є свій День сім’ї, який офіційно відзначається 8 липня, що підкреслює важливість родини у суспільстві.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Факти ICTV пропонують привітати з Міжнародним днем сім’ї найдорожчих і коханих людей листівкою з нашої добірки.

З Днем сім’ї – листівки

Листівки з Міжнародним днем сім’ї

Привітання з Днем сім’ї у листівках

Листівки до Дня сім’ї

З Днем сім’ї – привітання у листівках

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.