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Факти / Lifestyle

Міжнародний день сім’ї – найкращі привітання у листівках

Щороку 15 травня з 1994-го у світі відзначають Міжнародний день сім’ї, встановлений Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй для підвищення ролі родини у суспільстві.

Тодішній генсек ОНН Кофі Аннан заявив, що, коли зневажаються основні права однієї сім’ї, єдність всієї людської сім’ї, членами якої вони є, перебуває під загрозою.

До речі, в Україні є свій День сім’ї, який офіційно відзначається 8 липня, що підкреслює важливість родини у суспільстві.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Факти ICTV пропонують привітати з Міжнародним днем сім’ї найдорожчих і коханих людей листівкою з нашої добірки.

Міжнародний день сім’ї - листівки

З Днем сім’ї – листівки

Міжнародний день сім’ї - листівки

Листівки з Міжнародним днем сім’ї

Міжнародний день сім’ї - листівки

Привітання з Днем сім’ї у листівках

Міжнародний день сім’ї - листівки

Листівки до Дня сім’ї

Міжнародний день сім’ї - листівки

З Днем сім’ї – привітання у листівках

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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