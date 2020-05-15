Міжнародний день сім’ї – привітання в СМС

Міжнародний день сім’ї відзначають 15 травня.
Цей день є чудовим приводом зібрати за столом всіх рідних. А тих хто далеко, або перебуває на самоізоляції, можна привітати за допомогою повідомлень.
Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання з Міжнародним днем сім’ї.
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Сім’я! Опора наша і захист,
Рідний маяк на життєвому шляху!
Нехай все погане буде забуте,
І тільки щастя чекає нас попереду!
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Сім’я! Як багато в цьому слові!
У ньому дитячий сміх, зігрітий влітку,
Любов батьків і братерство,
Душ вічно споріднених багатство!
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З Днем сім’ї! З днем вірності і щастя!
Нехай стороною минуть вас нещастя!
І досвід помилок важких,
Веде завжди до добра, шляхом доступним!
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Сьогодні важливий для нас з вами день – День сім’ї.
Тож дозвольте вас привітати з цим чудесним днем і
побажати вашій сім’ї безмежного щастя, терпіння,
сімейного благополуччя. Живіть на втіху собі і своїм рідним.
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Справжня цінність у житті – це рідні та близькі люди.
Вітаю з Днем сім’ї та бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять.
Нехай сім’я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в біді.
Любові, краси, світлого майбутнього, достатку і спільного розвитку!
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Без сім’ї ми як без серця,
Без сім’ї – як без душі,
Без спогадів дитинства,
Без всього, що значить жити.
Свято це відзначають
Сім’ї світу, вся Земля.
Вас сердечно вітаємо
І хай живе Сім’я!
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