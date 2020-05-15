Міжнародний день сім’ї – привітання в СМС

Міжнародний день сім’ї відзначають 15 травня.

Цей день є чудовим приводом зібрати за столом всіх рідних. А тих хто далеко, або перебуває на самоізоляції, можна привітати за допомогою повідомлень.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання з Міжнародним днем сім’ї.

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Сім’я! Опора наша і захист,

Рідний маяк на життєвому шляху!

Нехай все погане буде забуте,

І тільки щастя чекає нас попереду!

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Сім’я! Як багато в цьому слові!

У ньому дитячий сміх, зігрітий влітку,

Любов батьків і братерство,

Душ вічно споріднених багатство!

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З Днем сім’ї! З днем вірності і щастя!

Нехай стороною минуть вас нещастя!

І досвід помилок важких,

Веде завжди до добра, шляхом доступним!

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Сьогодні важливий для нас з вами день – День сім’ї.

Тож дозвольте вас привітати з цим чудесним днем і

побажати вашій сім’ї безмежного щастя, терпіння,

сімейного благополуччя. Живіть на втіху собі і своїм рідним.

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Справжня цінність у житті – це рідні та близькі люди.

Вітаю з Днем сім’ї та бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять.

Нехай сім’я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в біді.

Любові, краси, світлого майбутнього, достатку і спільного розвитку!

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Без сім’ї ми як без серця,

Без сім’ї – як без душі,

Без спогадів дитинства,

Без всього, що значить жити.

Свято це відзначають

Сім’ї світу, вся Земля.

Вас сердечно вітаємо

І хай живе Сім’я!

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