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Факти / Lifestyle

Модель з ампутацією, яка знялася для Playboy, дала пораду молоді

Модель Марша Елль народилася з проксимальним вогнищевим дефектом стегна, що вплинуло на зростання її правої ноги.

Ногу Елль ампутували, коли їй було 5 років. Вона пережила роки невпевненості та не носила шорти до 23 років.

Але життя несподівано повернулося, коли вона почала позувати перед камерами. У 2020 році дівчина, яка з гордістю називає себе “біонічною моделлю”, отримала запрошення знятися для квітневого випуску Playboy.

 

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Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic)

 

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Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic)

 

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Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic)

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– Ніколи не здавайтеся. Не припиняйте творити. Навіть у найпохмуріші дні знайдіть способи проявити творчий підхід і відкрийте для себе те, що звільняє найкраще у вас. Не озирайтеся на свої невдачі та не приймайте нічого близько до серця, – таку пораду Марша Елль дала “собі в минулому”.

Раніше Факти ICTV розповідали про італійську модель Елеонору Інкардону – її Instagram естетичний шедевр.

Фото: marshaellemusic

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