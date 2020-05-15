Модель з ампутацією, яка знялася для Playboy, дала пораду молоді

Модель Марша Елль народилася з проксимальним вогнищевим дефектом стегна, що вплинуло на зростання її правої ноги.

Ногу Елль ампутували, коли їй було 5 років. Вона пережила роки невпевненості та не носила шорти до 23 років.

Але життя несподівано повернулося, коли вона почала позувати перед камерами. У 2020 році дівчина, яка з гордістю називає себе “біонічною моделлю”, отримала запрошення знятися для квітневого випуску Playboy.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic) 7 Апр 2020 в 9:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic) 10 Апр 2020 в 10:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic) 13 Апр 2020 в 6:50 PDT

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– Ніколи не здавайтеся. Не припиняйте творити. Навіть у найпохмуріші дні знайдіть способи проявити творчий підхід і відкрийте для себе те, що звільняє найкраще у вас. Не озирайтеся на свої невдачі та не приймайте нічого близько до серця, – таку пораду Марша Елль дала “собі в минулому”.

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Фото: marshaellemusic