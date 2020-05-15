Ми такі заклопотані увесь час, що забуваємо приділяти увагу своїм сім’ям і казати, наскільки ми їх цінуємо.

Ми не повинні нехтувати своїми сім’ями, адже вони є джерелом нескінченної любові, турботи та підтримки.

Нехай члени вашої родини знають, як ви їх любите у Міжнародний день родини. Ось чудова добірка оригінальних привітань.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

* * *

Сім’я так багато значить для мене. Ось чому цей день такий особливий. Наші стосунки – найдивовижніша річ, яка коли-небудь траплялася зі мною, і я триматимуся за неї, поки можу дихати.

***

Цього дня я хочу побажати вам багато терпіння, тому що це потрібно кожній родині. Будьте ласкаві одне до одного і пам’ятайте, що любов врятує світ. Бажаю завжди бути разом, незважаючи ні на що.

***

Ідеальною сім’ї не буває. У всіх є проблеми, непорозуміння – дуже поширена річ. Але ви завжди будете мати одне одного, тому завжди намагайтеся бути добрими до членів вашої сім’ї.

***

Щасливого Дня сім’ї вам і вашим близьким! Сподіваюся, у вас усе добре. Бажаю вам багато любові і щастя. Тримайтеся одне одного, тому що у вас завжди буде ваша сім’я, навіть коли світ розвалюється.

***

Я навіть не можу пояснити свою любов до моєї сім’ї. Це зв’язок, який ніхто не може розірвати. Я такий вдячний за кожну хвилину, проведену з вами. Щасливого Дня сім’ї!

До речі, Факти ICTV також підготували привітання до Міжнародного дня сім’ї у листівках.