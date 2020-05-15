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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 15 травня (КАРТА)

Синоптики прогнозують 15 травня дощі на більшій частині України.

Опади очікуються в західних, південних і східних областях. На решті території сухо.

Температура повітря на півдні до +25, в центрі і на заході – від +12 до +15. На Закарпатті до +20

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У східних регіонах від +18 до +20, на півночі +14 +17.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря коливатиметься в межах 14-16 градусів тепла.

Погода в Україні на сьогодні, 15 травня 2020

Нагадаємо, синоптики прогнозували дощову погоду на весь тиждень. З 15 травня погода поступово проясниться.

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