15 травня іменини святкує Борис. Це ім’я означає славний в битві і боєць.

Борис ще в дитинстві любить порядок і акуратність. Він ніколи не розкидає одяг і дбайливо ставиться до речей.

У дорослому віці Борис самостійний і намагається не доставляти батькам клопоту, занепокоєння і хвилювань.

Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС з Днем ангела Бориса.

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Борис, радості бажаю,

Щоб ніколи не сумуючи,

Ти до цілей рухався вперед,

Нехай завжди удача чекає,

Хочу здоров’я побажати,

Щасливим бути і процвітати,

Бажаю миру всією душею,

Повір, успіх не за горою!

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Борис, з іменинами

Сьогодні вітаю!

Щоб були Ви коханими!

Я щастя Вам бажаю!

Збуваються нехай всі мрії!

І щоб завжди на світі

Ви жили в ласці і в любові,

Не вірячи злий прикметою!

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Борець за славу, перемагаєш

У будь-якій дискусії завжди.

Друзів і близьких надихаєш,

Поспішаю я належне віддати!

Борис, в день іменин тобі лише

Тріумфу в житті я бажаю.

Досягти всього, у що ти віриш,

І стати щасливим. Вітаю!

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Борька, свято настав!

У іменини море сил

Я хочу тобі бажати,

Свято весело зустрічати,

Не сумуй, а веселись,

Щоб здавалася казкою життя,

Нехай завжди тобі щастить,

Нехай тебе удача чекає!

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