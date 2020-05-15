15 травня іменини святкує Борис. Це ім’я означає славний в битві і боєць.
Борис ще в дитинстві любить порядок і акуратність. Він ніколи не розкидає одяг і дбайливо ставиться до речей.
У дорослому віці Борис самостійний і намагається не доставляти батькам клопоту, занепокоєння і хвилювань.
Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС з Днем ангела Бориса.
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Борис, радості бажаю,
Щоб ніколи не сумуючи,
Ти до цілей рухався вперед,
Нехай завжди удача чекає,
Хочу здоров’я побажати,
Щасливим бути і процвітати,
Бажаю миру всією душею,
Повір, успіх не за горою!
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Борис, з іменинами
Сьогодні вітаю!
Щоб були Ви коханими!
Я щастя Вам бажаю!
Збуваються нехай всі мрії!
І щоб завжди на світі
Ви жили в ласці і в любові,
Не вірячи злий прикметою!
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Борець за славу, перемагаєш
У будь-якій дискусії завжди.
Друзів і близьких надихаєш,
Поспішаю я належне віддати!
Борис, в день іменин тобі лише
Тріумфу в житті я бажаю.
Досягти всього, у що ти віриш,
І стати щасливим. Вітаю!
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Борька, свято настав!
У іменини море сил
Я хочу тобі бажати,
Свято весело зустрічати,
Не сумуй, а веселись,
Щоб здавалася казкою життя,
Нехай завжди тобі щастить,
Нехай тебе удача чекає!
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