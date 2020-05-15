15 травня в відзначається Міжнародний день сімей. Свято проголошено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1993 році.

Також 15 травня відзначається Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті. День був заснований на першій міжнародній зустрічі відмовників від військової служби в Копенгагені в 1981 році.

15 травня відзначається День пам’яті князів-страстотерпців Бориса і Гліба – синів київського князя Володимира Святославовича. У міжусобній боротьбі, що спалахнула в 1015 році, вони були вбиті старшим братом Святополком Окаянним. Згодом їх почали вважати заступниками землі.

З цього дня починали садити огірки і гарбузи. Щоб вони вродили великими — в грядці заривали товкач від ступки. Також в цей день продовжували засівати поля.

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Іменини 15 травня відзначають: Афанасій, Борис, Гліб, Зоя, Давид, Михайло, Роман.

Прикмети на 15 травня:

Сонячний теплий день обіцяє хороший урожай;

Спів солов’я віщує в наступні дні прохолоду.

Сприятливий день для торгівлі. Якщо угода відбувається в цей день, весь рік буде приносити відмінні доходи.

Що не можна робити 15 травня:

Після відходу гостей прибирати;

Витрачати гроші;

Перераховувати гроші.

Раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.