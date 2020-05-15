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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 15 травня, місячний день

У п’ятницю, 15 травня, Місяць перебуває в знаку Риби. Це 23 місячний день.

Вдалий день для проведення переговорів і укладення важливих угод. У цей день успішними будуть будь-які починання.

Гарний час для зачаття, лікування та профілактики здоров’я.

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15 травня є ризик, що відносини з колегами почнуть псуватися, однак важливо не вступати в конфліктні ситуації.

Астрологи рекомендують в 23 місячний день займатися творчою діяльністю.

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