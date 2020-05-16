День сусіда в Києві: історія свята

День сусіда у столиці почали святкувати після відповідного рішення Київради від 8 грудня 2018 року. Свято припадає на третю суботу травня. У 2020 році його святкують 16 травня.

Прикладом для столичних депутатів став Європейський день сусіда (European Neighbours Day), який відзначають у багатьох країнах ЄС в останню п’ятницю травня. У 2020 році у Європі його святкуватимуть 29 травня.

Європейський День сусідів започаткував у 2000 році француз Атанас Періфан. Він ще у 1990 році разом з друзями створив асоціацію Paris d’Amis в 17-му окрузі Парижа. Її метою було зміцнення соціальних зв’язків і мобілізації людей для боротьби з ізоляцією.

Учасники асоціації збирали речі і кошти для сусідів, які опинилися у складній життєвій ситуації, допомагали людям у пошуку роботи.

День сусіда у Києві

Зазвичай, у цей день відбуваються просвітницькі заходи, кияни влаштовують святкування у дворах будинків, наприклад, збираються на пікнік, ярмарок або концерт.

Адже, за словами ініціатора свята депутата Людмили Костенко, мета Дня сусіда полягає у тому, що люди організовуються і влаштовують спільні домашні дитячі садки, допомагають малозабезпеченим сусідам, вирішують проблеми з працевлаштуванням.

Однак через карантин в Україні зібратися на пікнік або влаштувати масове святкування цьогоріч не вийде. Але це не заважає вам написати СМС, надіслати картинку або просто зателефонувати своїм сусідам, сказавши кілька приємних слів.

Також ви можете допомогти тим, хто цього потребує. Це може бути матеріальна допомога або моральна підтримка.

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Крім того, щоб у вас ніколи не виникали суперечок, у День сусіда доречно нагадати, що у житлових будинках заборонено проводити ремонтні роботи, що супроводжуються шумом:

у робочі дні – з 21.00 до 08.00;

у святкові та неробочі – цілодобово.

Звісно, якщо домовитеся з сусідами усіх прилеглих квартир, то можете спокійно робити ремонт у вихідні та святкові дні.

Які ще свята відзначатимуть українці, дивіться у календарі свят на травень.