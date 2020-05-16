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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 16 травня (КАРТА)

Синоптики прогнозують на 16 травня похолодання і дощі в деяких регіонах.

У західних областях очікується +14-17° вдень, вночі від +6° до +8°.

У північних регіонах повітря прогріється до +15° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до +6°. 

Читайте: Дощі і похолодання до +14: прогноз погоди на вихідні в Україні (КАРТА)

У центральних областях стовпчики термометрів показуватимуть +15-17°, вночі до +7°.

У східних та південних регіонах синоптики прогнозують від +15° до +22° вдень, вночі – від +7° до +11°. Дощі очікуються у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Києві повітря вдень прогріється до +15-17°, а вночі температура опуститься до +7-9°.

Погода в Україні на сьогодні - 16 травня 2020

До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на літо 2020.

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