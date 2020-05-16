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Факти / Lifestyle

Привітання з Днем сусіда в картинках

День сусіда – це свято, яке започаткувала КМДА у 2018 році. Тоді  86 депутатів Київради підтримали відповідне рішення.

Для введення такого свята, за приклад брали Європейський день сусіда, який святкують в більшості країн ЄС. У цей день мешканці міст самостійно організовують святкові заходи біля своїх будинків, влаштовують пікніки, ярмарки і концерти.

В Україні День сусіда проводять щорічно у третю суботу травня. Ця дата припадає на святкування Дня Європи.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Факти ICTV підготували найкращі привітання в картинках, які ви можете надіслати своїм сусідам.

День сусіда: найкращі привітання в картинках

День сусіда: найкращі привітання в картинках

День сусіда: найкращі привітання в картинках

День сусіда: найкращі привітання в картинках

День сусіда: найкращі привітання в картинках

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.

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