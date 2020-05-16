Щоб приготувати рулет з лаваша з крабовими паличками зовсім не обов’язково володіти професійними кулінарними навичками. Ця страва проста в приготуванні і особливо актуальна в період пікніків або свят.

Факти ICTV підготували простий рецепт лаваша з крабовими паличками.

Інгредієнти:

Лаваш 3 листа

Яйце 3 шт

Часник 4 зубчики

Сир 250 гр

Крабові палички 200 гр

Майонез 100 гр

Зелень 1 пучок

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Приготування

Сир натерти на тертці, додати подрібнений часник, добре перемішати. Нарізати крабові палички. Відварити яйця і натерти на тертці, додати зелень.

Змастити майонезом перший лист лаваша і викласти крабові палички. Потім змастити другий лист лаваша і викласти сир з часником.

Третій лист лаваша змастити майонезом і викласти натерті яйця з зеленню. Загорнути лаваш і покласти в холодильник на годину.

Раніше Віктор Бронюк поділився трьома простими рецептами, які допоможуть приготувати смачні страви на пікніку.