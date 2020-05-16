Учені радять відкласти секс на місяць у разі зараження Covid-19

На думку вчених з Таїланду, люди, що одужали від коронавірусу, повинні зачекати з місяць, перш ніж знову займатися сексом.

У дослідженні, опублікованому в журналі Американської медичної асоціації, були взяті зразки сперми 38 чоловіків з Covid-19 з китайської провінції Хенань, яка межує з Уханем.

Цим займався вчений Верават Маносутті – старший медичний експерт в Департаменті з контролю за захворюваннями Таїланду.

Дослідники проаналізували зразки 26 січня, а потім 16 лютого. Вони виявили, що у близько 16% випробовуваних залишилися сліди нового коронавірусу в спермі.

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У своїх результатах вчені відзначили, що точної впевненості в тому, що хвороба може передаватися статевим шляхом, немає, але людям все ж безпечніше перестрахуватися.

Команда вчених написала, що наявність вірусів в спермі може бути більш поширеною, ніж відомо зараз.

До слова, як стверджує доктор Євген Комаровський, передача нового коронавірусу статевим шляхом не доведена, але передати вірус легко під час сексу через поцілунки.