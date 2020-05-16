Вознесіння Господнє – свято, яке залежить від Великодня і завжди припадає на 40-й день після світлого Воскресіння Христового.

У 2020 році православний Великдень святкували 19 квітня, відповідно Вознесіння буде 28 травня.

На сороковий день після воскресіння Ісус Христос вознісся на небо, чим відкрив вхід у Царство Небесне і подарував людям надію на порятунок їхніх грішних душ, прощення та вічне життя.

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Спаситель вивів апостолів із Єрусалиму на Елеонську гору, благословив їх, піднімаючись у небо, і зник за хмарами.

У цей день поминають померлих батьків. Для цього смажать особливі млинці – Божу окутуа, онучки, Христові лапотки.

На Вознесіння Господь чує всі прохання, тому варто молитися особливо ревно, просячи те, що життєво необхідно.

Факти ICTV склали для вас календар церковних свят на 2020 рік.