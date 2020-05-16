Цьогоріч 16 травня у Києві святкують День сусіда, який припадає на третю суботу травня.
Також у цей день відзначають Міжнародний день біографів. Тому сьогодні варто привітати всіх авторів, які писали або пишуть біографії відомих історичних постатей, а також тих, хто пише про традиції і звичаї людей, які жили в ту чи іншу епоху.
Іменини 16 травня відзначають Петро, Микола, Уляна, Тимофій, Павло.
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За православним календарем, 16 травня вшановують пам’ять преподобного Феодосія Печерського.
Цей святий православної церкви відомий як один із основоположників чернецтва на Русі, а також як ігумен Києво-Печерського монастиря.
Прикмети на 16 травня:
- Якщо роси вранці немає, то вдень може бути дощ.
- Якщо дуб розпустив листя раніше, ніж ясен – це може вказувати на посушливе літо.
- Якщо до 16 травня черемха зацвіла – буде холодно.
- Якщо качки і гуси у цей день махають крилами – може початися буря.
Що не можна робити 16 травня:
- Не варто спати до полудня.
- Не варто ображати когось і ображатися на рідних.
- Сьогодні не можна бути байдужими до тих, хто потребує вашої допомги і хто просить про неї.
- Не можна нічого брати у борг, щоб не провести ціле літо у злиднях.
Які ще свята відзначатимуть українці, дивіться у календарі свят на травень.