Цьогоріч 16 травня у Києві святкують День сусіда, який припадає на третю суботу травня.

Також у цей день відзначають Міжнародний день біографів. Тому сьогодні варто привітати всіх авторів, які писали або пишуть біографії відомих історичних постатей, а також тих, хто пише про традиції і звичаї людей, які жили в ту чи іншу епоху.

Іменини 16 травня відзначають Петро, Микола, Уляна, Тимофій, Павло.

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За православним календарем, 16 травня вшановують пам’ять преподобного Феодосія Печерського.

Цей святий православної церкви відомий як один із основоположників чернецтва на Русі, а також як ігумен Києво-Печерського монастиря.

Прикмети на 16 травня:

Якщо роси вранці немає, то вдень ​​може бути дощ.

Якщо дуб розпустив листя раніше, ніж ясен – це може вказувати на посушливе літо.

Якщо до 16 травня черемха зацвіла – буде холодно.

Якщо качки і гуси у цей день махають крилами – може початися буря.

Що не можна робити 16 травня:

Не варто спати до полудня.

Не варто ображати когось і ображатися на рідних.

Сьогодні не можна бути байдужими до тих, хто потребує вашої допомги і хто просить про неї.

Не можна нічого брати у борг, щоб не провести ціле літо у злиднях.

Які ще свята відзначатимуть українці, дивіться у календарі свят на травень.