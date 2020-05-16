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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 16 травня, місячний день

У суботу, 16 травня, місяць перебуває в знаку Риби. Це 24 місячний день.

Нейтральний день. Відносини з іншими людьми необхідно будувати без конфліктів.

16 травня не рекомендується починати нові справи, краще закінчити давно розпочаті.

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У четверту місячну фазу загальна активність зменшується. У 24 місячний день варто доцільно зменшити фізичні та психічні навантаження.

Є ризик підвищеної ймовірності сварок і розлучень.

Також дивіться календар магнітних бур на 2020 рік.

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