У суботу, 16 травня, місяць перебуває в знаку Риби. Це 24 місячний день.
Нейтральний день. Відносини з іншими людьми необхідно будувати без конфліктів.
16 травня не рекомендується починати нові справи, краще закінчити давно розпочаті.
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У четверту місячну фазу загальна активність зменшується. У 24 місячний день варто доцільно зменшити фізичні та психічні навантаження.
Є ризик підвищеної ймовірності сварок і розлучень.
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