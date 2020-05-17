Йде літо – пора свіжих овочів і зелені. У цей час варто додати до свого раціону пагони спаржі. Спаржа або аспарагус – овоч, її пагони – щільні короткі стебла з голкоподібними листочками на кінчиках.

Спаржа буває зеленого, фіолетового і білого кольору. Цей овоч – родич цибулі, але не схожий на нього за смаком. Пагони спаржі – низькокалорійний продукт, у 100 г якого міститься 20 ккал.

Незважаючи на низьку калорійність, спаржа багата на вітамін А, калій. Це овоч краси, він корисний для шкіри, волосся, нігтів.

Рослину можна купити у магазинах практично цілий рік, ціни на спаржу кусаються, але користь продукту коштує витрачених грошей.

Спаржа традиційно продається по 450 г. Ціна на спаржу у Києві:

450 г зеленої спаржі – від 125 грн;

450 г фіолетової спаржі – близько 170 грн;

450 г білої спаржі – близько 200 грн.

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Як приготувати спаржу? Факти ICTV підготували топ-3 простих і корисних рецептів зі спаржею.

Запечена спаржа з ​​сиром

Інгредієнти:

450 г спаржі

50 г сиру

оливкова олія

сіль

Приготування:

Спаржу вимити, відрізати сухі частини, а також низ (білу частину пагонів – близько 3 см, він твердий і не придатний для їжі).

Натерти сир на дрібній тертці.

Підготувати деко, викласти на нього фольгу, потім спаржу. Овоч полити олією, посолити, посипати сиром.

Розігріти духовку до 240 градусів. Запікати 10 хвилин.

Спаржа на грилі

Інгредієнти:

450 г спаржі

оливкова олія

сіль

Приготування:

Вимити спаржу і відрізати білі кінчики (близько 3 см). Полити спаржу оливковою олією і посолити.

Розігріти гриль і викласти спаржу. Смажити близько 15 хвилин, регулярно перевертаючи овоч.

Салат з сирої спаржі з кунжутом

Інгредієнти:

5 пагонів спаржі

оливкова олія

лимонний сік

сіль

кунжут

Приготування:

Вимити спаржу і відрізати низ (близько 3 см). Нарізати спаржу уздовж стрічками. Посолити, додати олію та лимонний сік за смаком. Зверху посипати кунжутом.

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