Погода в Україні на сьогодні - 17 травня 2020

Синоптики на неділю, 17 травня, прогнозують дощову погоду з грозами в більшості регіонів країни.

Так, жителям Заходу України варто приготуватися до гроз, а також до зниження температури повітря вночі. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до 18°, вночі до 7°.

У північних областях вночі дощу не буде, проте вдень синоптики прогнозують опади. Денна температура 15°…18°, нічна 6°…8°.

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На Сході буде хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть 16°…19°, вночі 5°…8°.

На Півдні України пройдуть дощі з грозами. Однак температура повітря вдень 15°…20°, вночі 8°…11°.

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода в Україні влітку, а також, до яких аномалій варто приготуватися жителям країни.