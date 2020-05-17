Український політик Олег Ляшко вдруге став батьком. У нього народився син.

Про це Олег Ляшко повідомив на своїй сторінці у Facebook. Також він подякував дружині та лікарям пологового будинку.

Як назвали новонародженого поки не відомо.

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Нагадаємо, Олег Ляшко та його дружина Росіта офіційно одружилися у червні 2018 року. До того вони 20 років жили у цивільному шлюбі.

Подружжя виховує спільну доньку Владиславу.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що у прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона народився син.

Фото: Олег Ляшко