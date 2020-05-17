17 травня відзначають Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства. Це свято досить молоде. Його заснували в рамках Генеральної Асамблеї ООН у 2006 році.

У цей день потрібно вітати програмістів, Web-дизайнерів, працівників провайдерів, сисадмінів, редакторів інтернет-видань. Свято покликане звернути увагу на підвищення обізнаності суспільства у сфері використання інтернету та інформаційних технологій.

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Згідно з церковним календарем, то 17 травня вшановують мученицю Пелагію Тарсійську, яку в народі прозвали Пелагією Заступницею. Її вважають покровителькою невинних дівчат, а також несправедливо скривджених.

Іменини святкують люди, яких звати Пелагея, Кирило, Леонтій, Марія, Микита, Іван, Микола.

Прикмети на 17 травня:

Якщо почали помічати багато хрущів, то це пророкує засуху.

Калина зацвіла – вирушайте сіяти гарбуз, огірки та кукурудзу.

Якщо сьогодні буде злива, то можна розраховувати на гарний врожай.

Побачили на клені сережки – сійте буряк.

Що не можна робити 17 травня:

Варто відмовитися від курятини. Неможна різати світцю птицю.

Сьогодні також неможна обривати дерева та кущі.

Які ще свята відзначатимуть українці, дивіться у календарі свят на травень.