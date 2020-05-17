У неділю, 17 травня, місяць перебуває в знаку Риби. Це 25 місячний день.

У цей період будуть сприятливими будь-які справи, що вимагають конкретики. Також можна спокійно займатися творчою діяльністю.

17 травня добре займатися активним відпочинком або присвятити себе мистецтву. Юридичні питання або справи, пов’язані з вкладенням грошей, йдуть без особливих ускладнень.

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У 25 місячний день рекомендується більше часу приділити друзям і близьким.

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