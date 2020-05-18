18 травня в Україні відзначають День ангела Ірини.
Популярне в Україні ім’я Ірина походить від назви давньогрецької богині Ейрени.
Саме слово “іриніс” перекладається, як “спокій, мир”. Жінки з цим іменем часто випромінюють оптимізм і легко знаходять вихід зі скрутних ситуацій.
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Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем ангела Ірини, щоб ви не забули жінок із цим іменем.
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Ірочко, бажаю тобі дуже щасливих іменин. Нехай Бог нагородить тебе дивовижними благословеннями сьогодні і дарує щастя завжди.
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Мила моя Іринко,
У день чудовий іменин
Я хочу, щоб щастя спалах
Осяяв би твій світ.
Нехай легко і дуже вірно
Збудеться твоя мрія.
І такою ж незрівнянною
Залишається краса.
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З днем ангела мого чудового друга Ірину. Нехай до тебе прийдуть усі речі в цьому світі, які роблять тебе щасливою і приносять мир у твоє життя. Тепер нехай вечірка розпочнеться!
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Ірино, Ви такий чудовий колега і друг, і мені дуже подобається працювати з вами. У день ваших іменин я бажаю вам життя, наповненого щастям і успіхами. Щасливого дня Ірини!
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Ірочко, нехай у день твоїх іменин на тебе чекає більше удачі, ніж у всіх персонажів серіалу Гра престолів разом узятих. З днем ангела, дорога!
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