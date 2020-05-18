День літнього сонцестояння в 2020 році припадає на 21 червня.
Це найдовший день у році, який триває 17 годин і 33 хвилини.
З давніх-давен вважалося, що в день літнього сонцестояння погана погода передрікає неврожай. Також нічого доброго не було б, якщо навіть сонце просто сховається за хмарами.
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Якщо вранці багато роси – варто очікувати хорошого врожаю.
Наші предки вірили, що необхідно зустрічати світанок в день сонцестояння. Це могло дати більше сили і здоров’я, а також вберегти від всіх проблем.
Бажання, які загадували в цей день, також здійснювалися.
Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.