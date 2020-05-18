Комаровський розповів, що санітайзери у флаконах з розпилювачем не працюють

Санітайзери, які продаються у флаконах з розпилювачем не працюють, оскільки не можуть дати необхідну кількість розчину для дезінфекції рук.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Хочу звернути увагу на те, що є ще одна цифра, яка прописана у всіх найголовніших основних документах з епідемічного контролю. Ця цифра – 3 мл. Звучить так, 3 мл розчину не менше 30 секунд, – сказав він.

За його словами, якщо менше 3 мл санітайзера потрапляє на руки, то або час, протягом якого він випаровується буде коротше 30 секунд, а значить не спрацює, або просто не вистачить кількості, щоб обробити всі руки.

Читайте: Комаровський розповів, чи можна дезінфікувати маски праскою

Комаровський підкреслив, що санітайзери з розпилювачем не працюють, тому що для того, щоб на руки потрапило 3 мл розчину необхідно натиснути на нього на 27 разів.

Педіатр додав, що санітайзери повинні бути без розпилювача і наливатися просто з пляшки.

– 3 мл – це приблизно повна долоня, – сказав він.

Раніше Комаровський розповідав про популярну помилку використання санітайзера. Лікар розповів, що антисептик проявляє свій ефект як мінімум через 30 секунд після нанесення на шкіру.