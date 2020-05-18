Комаровський розповів, як вітамін D впливає на тяжкість Covid-19

Вітамін D відіграє важливу роль у ймовірності важкого захворювання коронавірусною інфекцією.

Про це сказав педіатр Євген Комаровський.

Якщо в організмі людини є дефіцит вітаміну D, то є велика ймовірність тяжкого перебігу захворювання або навіть смерті.

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– Доведена абсолютно чітка кореляція між рівнем вітаміну D і ймовірності важкого прояву коронавірусу, включаючи смерть. Дефіцит вітаміну D-це дуже погано в будь-якому віці, – сказав він.

Раніше Комаровський розповів, що санітайзери з розпилювачем не працюють. За його словами, антисептики повинні бути без розпилювача і наливатися просто з пляшки.